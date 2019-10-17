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Ziraat Odası’ndan Özmen’e kutlama

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziraat Odası’ndan Özmen’e kutlama

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

17 Ekim 2019 Perşembe 21:00
Ziraat Odası’ndan Özmen’e kutlama

Kargı Jandarma Komutanı olarak görev yaparken, Sungurlu İlçe Jandarma komutanı olarak atanan ve görevine başlayan Jandarma Teğmen Sadet Özmen’e Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu ve yönetimi “hoş geldiniz” ziyareti yaptılar.

Ziraat Odası Başkanı Kelepircioğlu, “İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Jandarma Teğmen Sadet Özmen komutanımıza ilçemize hoş geldiniz ziyaretinde bulanarak, yeni görevinde başarı dileklerinde bulunduk” dedi.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, “Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yapmış oldukları ziyaret bizleri memnun etti. Hepsine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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