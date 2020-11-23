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Ziraat Odası’ndan Altun’a kutlama

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu ve Meclis üyeleri, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne atanan Musab Altun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sungurlu 23.11.2020, 19:40
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Ziraat Odası’ndan Altun’a kutlama

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu ve beraberindeki heyet İlçe Tarım Müdürlüğü’ne giderek Musab Altun’a yeni görevinde başarılar diledi.

Kelepircioğlu, “Tarım Müdürümüz Musab Altun’a ile ilçe tarımı ve çiftçilerimizin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.

Tarım Müdürü Altun ise Kelepircioğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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