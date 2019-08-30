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Ziraat odası taş toplama makinası aldı

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, çiftçilerin talepleri doğrultusunda taş toplama makinası ve tırmığı alarak çiftçilerin hizmetine sundu. 

Ziraat odası taş toplama makinası aldı

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, çiftçilerin talepleri doğrultusunda taş toplama makinası ve tırmığı alarak çiftçilerin hizmetine sundu. 

30 Ağustos 2019 Cuma 00:35
Ziraat odası taş toplama makinası aldı

Çiftçilerin 24 saat hizmetinde olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, yeni alınan taş toplama makinası ve tırmığını Alembeyli Köyü’nde denediklerini kaydetti. 
Kurban Bayramı öncesi taş toplama makinası ve tırmığını alarak Sungurlulu çiftçilerimizin hizmetine sunacağız diyerek söz verdiklerini hatırlatan Başkan Kelepircioğlu, “Çiftçilerimizin talepleri bizim için çok önemli. Bayram öncesi söz verdik ve sözümüzde durduk. Çiftçilerimizin kullandığı tarımsal arazilerin çoğunluğunun taşlık ve sarp arazilerden oluşuyor. Bu yüzden ilçemiz için bir ihtiyaçtı. Bizde oda olarak bu ihtiyacı karşıladık ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk.” şeklinde konuştu. 

(İHA)

Son Güncelleme: 30.08.2019 00:39
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