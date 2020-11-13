Zekeriya Vardi, Sungurlu İlçe Garnizon Komutanı
Sungurlu İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkan vekili Personel Asteğmen Zekeriya Vardi görevine başladı.
Sungurlu 13.11.2020, 19:40
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Zekeriya Vardi, görevini layıkıyla yapacağını dile getirdi.
ZEKERİYA VARDİ KİMDİR?
Hatay’ın Kırıkhan İlçesi doğumlu olan Sungurlu İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkan vekili Personel Asteğmen Zekeriya Vardi, 2015-2019 yılları arasında Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
(Haber Merkezi)
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