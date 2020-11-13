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Zekeriya Vardi, Sungurlu İlçe Garnizon Komutanı

Sungurlu İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkan vekili Personel Asteğmen Zekeriya Vardi görevine başladı.

Sungurlu 13.11.2020, 19:40
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Zekeriya Vardi, Sungurlu İlçe Garnizon Komutanı

Zekeriya Vardi, görevini layıkıyla yapacağını dile getirdi.

ZEKERİYA VARDİ KİMDİR?

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi doğumlu olan Sungurlu İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkan vekili Personel Asteğmen Zekeriya Vardi, 2015-2019 yılları arasında Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

(Haber Merkezi)

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