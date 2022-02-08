Zehra Meva umuda uçtu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde SMA hastası olan minik Zehra Meva, tedavisi için ailesiyle birlikte Amerika’ya gitti.
Hatırlanacağı üzere minik Zehra'nın tedavisi için istenilen para hayırseverler sayesinde toplanarak kısa bir sürede toplanarak hedefe ulaşılmış ve kampanya sona erdirilmişti.
ANNESİ PAYLAŞTI: MEVA BULUTLARIN ÜZERİNDE...
Mutluluklarını Zehra Meva'ya destek olan herkesle paylaşan annesi ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meva bulutların üzerinde... Her şeyin farkında gibi onun da içi heyecan ve umut dolu. Gözlerine bakınca bu heyecanı görebiliyorum. Tedavisine, geleceğine uçtuğunun farkında prensesim. Öyle güzel mesajlar aldık ki sizlerden, güzel dilekleriniz içten dualarınız için sizlere teşekkür ederiz. Biz inandık, sizler inandınız, Zehra Meva'm inandı ve çok şükür buralara geldik. Bundan sonraki her gelişmede sizleri de buradan haberdar edeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ )
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