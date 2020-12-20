Zarife Eröksüz de virüs kurbanı oldu

Sungurlu İlçesi’nin Akçalı Köyü'nden gelme, Terzi Arap Eröksüz'ün eşi, Metin, Alaettin, Murtaza ve Şengül Eröksüz'ün anneleri, Levent ve Ümit Eröksüz'ün babaanneleri Zarife Eröksüz vefat etti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden merhumenin cenazesi Sungurlu’da Sarıtepe Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)