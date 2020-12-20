Zarife Eröksüz de virüs kurbanı oldu
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sungurlu 20.12.2020, 19:09
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Sungurlu İlçesi’nin Akçalı Köyü'nden gelme, Terzi Arap Eröksüz'ün eşi, Metin, Alaettin, Murtaza ve Şengül Eröksüz'ün anneleri, Levent ve Ümit Eröksüz'ün babaanneleri Zarife Eröksüz vefat etti.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden merhumenin cenazesi Sungurlu’da Sarıtepe Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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