Zafer Partisi’nde Sungurlu İlçe Başkanlığı’na atama
Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi’nin Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine Yusuf Ziya Tekayak atandı. Tekayak’a yetki belgesini İl Başkanı Bedii Onan iletti.
Sungurlu 11.03.2022, 18:07
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Atama yazısının ardından bir açıklama yapan Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, “Türkiye çok ciddi problemler ile karşı karşıya. Tüm bu problemleri çözmek için gerekli hazırlığımız ve insan kaynağımız var. Saray rejimi Türk milletini hastalıkta, pandemi de dahi açlığın kucağına bıraktı. Türkiye'de insanlar artık hem aç hem esirdir. Türkiye'yi tok, mutlu, huzurlu ve özgür bir Türkiye yapacağız. Atatürk Çizgisinde Türk milliyetçilerine güvenin” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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