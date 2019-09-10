Zabıtalara pastalı kutlama

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcıları, Zabıta Haftası nedeniyle zabıta personeliyle birlikte pasta kestiler.

Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce, Ahmet Yımaz ve Mükremin Dağaşan, her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıta teşkilatının vatandaşın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğunu ifade ederek, “Zabıta mesleğinin ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta, İlçemizin gelişimine de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işten kulağı olan Zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir.

Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın zabıta haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştular. (Haber Merkezi)