Yuvasından düşen leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, yuvasından düşen leylek, itfaiye ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.
Sungurlu 13.07.2022, 15:35 13.07.2022, 15:37
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Olay, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Caminin kubbesine yuva yapan leyleklerden birisi, bir binanın çatı katına düştü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine Sungurlu Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri leyleği bulunduğu yerden alarak, tedavisinin ardından tekrar doğaya saldılar.
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