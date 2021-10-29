Yurt bahçesi'nde yetiştirdikleri sebzelerle turşu yaptılar
Kredi ve Yurtlar Kurumu Sungurlu Yurdu'nda, öğrencilere nefes olsun diye ekilen tohumların hasadı hep birlikte yapıldı. Personel ve öğrenci iş birliği ile yetiştirilen sebzeler ile kış turşu'su yapıldı.
Sungurlu 29.10.2021, 14:48
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Kredi ve Yurtlar Kurumu personellerince, öğrencilere doğayı sevdirmek ve tarımı öğretmek amacıyla örnek bahçe oluşturuldu. Sadece damla sulama yapılarak oluşturulan, domates, salatalık, biber, patlıcan ve mısır tohumlarının ekildiği bahçede hiç bir zirai ilaç ve gübreye yer verilmedi. Tamamen organik olan sebzeler öğrencilerle hasat edilerek sofraları süslerken bir kısmı da turşu yapıldı.
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