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Yürekleri ısıtan davranış

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Elazığ’daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. 

Yürekleri ısıtan davranış

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Elazığ’daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. 

25 Ocak 2020 Cumartesi 18:27
Yürekleri ısıtan davranış

Sungurlu Belediyesi’ne gelen bir kişi dondurucu soğuğa rağmen “Elazığ’daki depremzedelerin daha çok ihtiyacı var” diyerek üzerindeki montu bağışladı. 
Sungurlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Murat Karaman, Mehmet Ayçiçek isimli şahsın sabah saatlerinde belediye geldiğini belirterek, “Belediyemiz tarafından Elazığ için yardım kampanyası başlatıldığını duymuş. Nasıl yardım yapabilirim? diye sordu. Bende kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda yardımı yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine amca üzerindeki montu çıkardı. Amca dışarısı soğuk montunu al dememize rağmen “Elazığ’daki insanların yardıma bizden daha çok ihtiyacı var diyerek montunu bıraktı. ben şimdi evime gidip ısınacağım ama onlar soğukta kalacak” dedi. 

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