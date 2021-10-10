Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı.
Sungurlu 10.10.2021, 01:35 10.10.2021, 01:40
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Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Samsun karayolu Kentpark civarında meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, aniden yola çıkan Hacı Haydar Ç. isimli çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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