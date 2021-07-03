Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 35. kilometresindeki Işıklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir kargo firmasına ait aracın sürücüsü Abdullah Saraç (57), aracını emniyet şeridine park etti. E.Ü. (40) idaresindeki otomobil, biber kasasını almak için karşı tarafa geçmek isteyen Abdullah Saraç'a çarparak metrelerce sürükledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abdullah Saraç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Burada yapılan olay yeri incelemesinin ardından Abdullah Saraç'ın cesedi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.