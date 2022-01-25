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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Sungurlu 25.01.2022, 18:35
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Kaza Sungurlu-Çorum karayolu Budaközü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olacak bulunan A.D. yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.
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