Yol demeye bin şahit lazım

Çukurların doldurulmamasının kazaya davetiye çıkardığını dile getiren vatandaşlar yollardaki onlarca çukurun adeta mayın tarlasını andırdığını vurguluyor.

Çukurlara girmemek için manevra yapan araçların kazalara neden olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Çukurdan kaçmak isteyen ya şarampole devriliyor ya da aracı kaza yapıyor” görüşüne yer verdi.

Vatandaşlar kazaların yaşanmaması için yolun biran önce yapılmasını talep ediyor.

(Haber Merkezi)

