“Yaşanacakların sorumlusu 9 yıldır dereleri ıslah etmeyenler olacaktır”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Di ve Budaközü çayları ile kenarlarının tehlike saçmaya devam ettiğini belirterek, yaşanabilecek olası bir durumda bunun sorumlusunun, 9 yıldır bu dereleri ıslah etmeyenler olduğunu söyledi.

“Sungurlu’nun en büyük mahallesi olan Fatih Mahallesi’nde Fatih Ortaokulu’nun hemen bitişiğinde bulunan Çay kenarının, yola sıfır olması ve korkuluk bulunmaması nedeniyle tehlike saçıyor” şeklinde kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner yetkililere tepki gösterdi.

Yıllardır buranın bu şekilde olduğunu belirten Başkan Şahiner, “Burası ve bununla birlikte Di ve Budaközü çay ve kenarlarının sorumluluğu DSİ’dedir. Hiçbir şekilde buraya müdahale etme şansımız yok” dedi.

“9 YILDIR NEDEN ISLAH EDİLMEDİ?”

DSİ yetkililerini göreve çağırarak, derelerin biran önce ıslah edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Abdulkadir Şahiner, “Di çayı ve Budaközü çaylarında 2013 yılının Ocak ayında Ankara’dan Sungurlu'ya gelen DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ıslah çalışması için düğmeye basmış, 9 yıl geçmesine rağmen bir türlü yatırım programına alınmayan dere ıslahı halen çözüm beklediğini ifade etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “9 yıl önce İlçe Merkezi Dere Islahı Projesi kapsamında Di Çayı'nın 5, Budaközü'nün 6 ve Akçay Deresi'nin ise 1,2 kilometrelik kısmı ıslah edilecek, ayrıca Di Çayına 1 adet sel kapanı ile 17 adet köprü yapılacaktı. Bu proje sayesinde Sungurlu sel baskınlarına karşı tamamen korunacaktı. Ancak 9 yıl geçmesine rağmen ıslah projesi hayata geçirilmedi” şeklinde konuştu.

“ISLAH ANLAYIŞLARI FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK”

Kış ayına girmeden önce ıslah ediyoruz deyip temizleyip gittiler diyen Şahiner, “İlçe başkanı ve yönetimi de bundan gurur duyarak kepçenin önünde poz verip fotoğraf çektirdiler. Birilerinin ıslah anlayışı bu olsa gerek” dedi.

“SÖZLERİNİZİ ARTIK TUTUN”

“Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekilleri nasıl Osmancık’a verdikleri sözü tutup dereleri ıslah ediyorsa, Sungurlu’ya da verdikleri sözü tutmalarını istiyoruz” diye konuşan Şahiner, açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Allah korusun burada yaşanabilecek can veya mal kaybının hesabını kimse veremez. Bu vebalden biran önce kurtulun. Biz Belediye olarak tüm ekipmanlarımız ile destek vermeye hazırız.”

(Volkan SINAYUÇ)

