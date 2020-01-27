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Yardım paketinin içine bıraktığı notla büyük ders verdi

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında yardım kampanyası başlatılan Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir çocuk yardım paketinin içerisine bıraktığı notla büyük bir ders verdi. 

Yardım paketinin içine bıraktığı notla büyük ders verdi

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında yardım kampanyası başlatılan Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir çocuk yardım paketinin içerisine bıraktığı notla büyük bir ders verdi. 

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:19
Yardım paketinin içine bıraktığı notla büyük ders verdi

Sungurlu Belediyesi, Elazığ depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. İlçede yaşayan Emre Tunçkılıç da kampanyaya destek olmak amacıyla yardım paketi hazırladı. Tunçkılıç’ın 8 yaşındaki oğlu Metin Talha’da babasına Elazığ’daki bir öğrenciye kalem göndermek ve mektup yazmak istediğini söyledi. Bu talebi geri çevirmeyen baba, oğlunun yazdığı mektupla birlikte yardım kolisini götürerek belediyeye teslim etti. 
Paketi alan görevliler içerisindeki “Sevgili kardeşim ben Çorum Sungurlu’dan Metin Talha, 8 yaşındayım. Allah’ım bir daha sizlere kötü günler göstermesin. Bu kalemi sana hediye ediyorum. Sende bu kalemle hayallerini gerçekleştirip inşaat mühendisi olup yıkılmayacak evler yaparsın. Dualarımız sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizi çok seviyorum” notunu duygulandı ve konuyu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e iletti. 
Bunun üzerine Başkan Şahiner, Yavuz Selim İlkokulu öğrencisi Metin Talha’yı buldurarak makamında kabul etti. Metin Talha’nın kutu içerisine bıraktığı kalemi ve yazdığı notu eline alan Başkan Şahiner, “İnşaat Mühendisi olacağız, çürük binalar yapmayacağız. Çürük binalar yaparsak, canlara mal oluyor. Bu kalemi alan çocukta hayallerini yazacak ve inşaat mühendisi olacak, çok güzel binalar yapacak” dedi. 
Başkan Şahiner daha sonra sıkı sıkıya sarıldığı küçük çocuğa araba hediye etti. 
Depremin ardından çok üzüldüğünü, ağladığını dile getiren Metin Talha ise, “Babam malzemeler hazırlarken ben bir kalem hediye etmek istedim. Kalemin yanında bir tane mektup yazdım. İnşallah o kardeşimde yıkılmayacak binalar yapar” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 27.01.2020 15:25
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