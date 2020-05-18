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Yaralı sokak köpeği için seferber oldular

Sungurlu Belediyesi araç çarpan sokak köpeği için seferber oldu. 

18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:19
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Yaralı sokak köpeği için seferber oldular

Belediye Başkanlığına gelen bir ihbarla bir köpeğe araba çarptığı bildirildi. Veteriner hekim Aydın Bahtiyar ve ekip yaralı hayvanı bularak tedavi için harekete geçti. Arka bacağında çoklu kırık olduğu tespit edilen köpek için, Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, ÇorumBelediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek tedavi için yardım istedi. 
Çorum Belediyesi hayvan barınağına ulaştırılan köpeğin tedavisi yapılarak tekrar ekiplerimize teslim edildi. Yaralı köpeğin durumunun iyi olduğunu ifade eden Sakine Sarıyüce," Bu dilsiz canlıların acılarını dindirmemiz de bize her zaman yardımcı olan Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın ve Veteriner Hekimi Mert Günhan'a, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen'e çok teşekkür ediyorum. Ne zaman kendilerine ulaşarak yardım talep etsek bizleri geri çevirmediler. Araba çarpan köpeğin bacağında çok fazla kırık vardı. Tedavi için bizim şartlarımız yeterli olmadı. Çorum'da tedavisi yapılan köpeği tekrar biz teslim alarak bakımını üstlendik. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır" dedi. 

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