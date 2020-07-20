Yaralı leylek tedavi altına alındı

İlçeye bağlı Boztepe köyünde yaralı bir leylek olduğu ihbarı üzerine Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaralı leyleği alan itfaiye ekipleri, ilçeye getirerek muayene ettirdi. Ayağından yaralanan leylek tedavisi için ÇorumBelediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne gönderildi.