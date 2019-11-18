Yaralı bulunan kara leylek tedavi altına alındı

Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte İskilip ilçesine ava giden Ali Öremiş dere kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kara leylek olduğunu gördü. Kuşun yanına gidip kontrol ettiğinde hayvanın kanadının kırık olduğunu tespit etti. Yaralı hayvanı araca alan Ali Öremiş, tedavisi yapılmak üzere Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Ali Öremiş, "Arkadaşlarımla birlikte ava gitmiştik. Dönüşte dere kenarında kara leyleği gördüm. Yanına yaklaşıp kontrol ettiğimde kanadının kırık olduğunu fark ettim. Kendi imkanlarımla getirdiğim hayvanı, tedavisinin yapılması için ÇorumBelediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim ettim" dedi.