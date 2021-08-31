Yaralı baykuş tedavi altında

Karayolları ekipleri, Çorum-Sungurlu karayolu üzerinde kanadından yaralı halde buldukları kulaklı orman baykuşunu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de yaralı baykuşu Çorum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'ne götürdü. Kulaklı orman baykuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. (İHA)

