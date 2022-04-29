Yapımı 12 yıl süren köy cami ibadete açıldı

Açılış törenine, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Çorum İl Müftü vekili Adem Aygül, Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, dernek yöneticileri, misafirler ve köy halkı katıldı.

Kaymakam Fatih Görmüş açılış programında yaptığı açıklamada, caminin son derece güzel bir yapı olduğunu, yaklaşık 12 yıllık uzun bir süre tutsa da caminin nihayet tamamlanabildiğini belirterek bu önemli eserin yapımı aşamasında emeği geçen Camii dernek başkanı, hayırseverler ve köy muhtarına teşekkürlerini ileterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından İl Müftü vekili Adem Aygül açılış duası yaptırdı. Açılış töreninin ardından protokol ve davetlilerle birlikte iftar yapıldı. Teravih namazının öncesinde ilçe Müftüsü İbrahim Köksal vaaz verdi. Teravih namazı eda edilerek program son buldu.

Yaklaşık 7 milyon TL harcama ile tamamlanan 320 kişilik caminin içerisinde, Kur’an kursu, misafirhane, yemekhane, mutfak, gasilhane, morg ve muhtar odası bulunuyor.