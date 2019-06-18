Vedat Gülşen Yüksekova’ya atandı

Vedat Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “07/12/2015 tarihinde Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı olarak atanarak vekaleten yürüttüğüm Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevinden, 14.06.2019 tarihli kararname ile Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürü olarak atandım.

Başta bana bu görevi tevdi eden Adalet Bakanlığı’na ve görev yaptığım süre zarfından yardım ve desteklerini esirgemeyen Başsavcılarıma, Hâkimlerime, savcılarıma, kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerine, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine, Sungurlu Adliyesi’nin çalışanlarına ve beraber aynı yolda yürüyerek aynı kurum havasını teneffüs ettiğim müdürlüğümüzün özverili ve çalışkan personellerine teşekkür ederim. Allah C.C ebeden razı olsun. Selam ve dua ile” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)