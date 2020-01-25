Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122142
ALTIN
300.140
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7599
EURO
6.5530

Vatandaşlar Elazığ için seferber oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar Elazığ’daki depremzedeler için seferber oldu. 

Vatandaşlar Elazığ için seferber oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar Elazığ’daki depremzedeler için seferber oldu. 

25 Ocak 2020 Cumartesi 18:22
Vatandaşlar Elazığ için seferber oldu

Kampanyanın başlamasıyla birlikte birçok vatandaş belediyeye giderek yardımda bulundu. 2 saat gibi kısa sürede bir depo dolusu yardım malzemesi toplandı. Belediyeye gidemeyen, ancak yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımları ise araçlarla alındı. 


Sungurlu Belediyesi öncülüğünde Elazığ'daki depremzedeler için kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda yardım kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Sungurlulardan çok acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, kuru gıda desteğinde bulunmalarını istedi. Başkan Şahiner’in çağrısı üzerine birçok vatandaş belediyeye giderek yardımda bulundu. Belediyeye gidemeyen, ancak yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımları ise araçlarla alındı. 
İl Afet Müdürlüğü yetkilileriyle yaptıkları görüşme sonucunda deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşların kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıdaya ihtiyaç duyduklarını öğrendiklerini dile getiren Başkan Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti. 
Gün devletin yanında seferberlik günüdür. Herkesi, Elazığ için iklim koşullarını da dikkate alarak yapacağımız ayni yardımlara katkı sağlamaya davet ediyoruz. Yardımlar Elazığ Valiliğine teslim edilecektir” dedi. 
Destek kampanyası nedeniyle Sungurlu Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı. Kampanyanın başlamasıyla birlikte birçok vatandaş Belediyeye giderek yardımda bulundu. 2 saat gibi kısa sürede bir depo dolusu yardım malzemesi toplandı. Belediyeye gidemeyen ancak yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımları ise araçlarla alındı. 
Destek kampanyası nedeniyle Sungurlu Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı. 

(İHA)

İlgili Haberler
Depremzedelere için yardım kampanyası başlatıldı
Depremzedelere için yardım kampanyası başlatıldı
Yürekleri ısıtan davranış
Yürekleri ısıtan davranış
Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi
Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi
Köpekten korkan yavru kedi önce boruya, daha sonra tel örgüye sıkıştı
Köpekten korkan yavru kedi önce boruya, daha sonra tel örgüye sıkıştı
Sungurlu’da 'Bir avuç yem de senden olsun' projesi
Sungurlu’da 'Bir avuç yem de senden olsun' projesi
Milli Eğitim Müdürü Sarı Sungurlu’daki okulları ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü Sarı Sungurlu’daki okulları ziyaret etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim