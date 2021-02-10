Vali Çiftçi Yeni Hacılarhanı köyünde incelemelerde bulundu
Sungurlu'ya giden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçeye bağlı Yenihacılarhanı köyünde incelemelerde bulundu.
Sungurlu 10.02.2021, 19:19
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Yenihacılarhanı köyünü ziyaret eden Vali Çiftçi, Yenihacılarhanı, Saraycık, Demirşeyh, Eşme, Muratkolu ve Akdere Köylerinin bulunduğu grup yolunda incelemelerde bulundu.
Vali Çiftçi'ye Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Genel Meclisi Genem Sekreteri Recep Çıplak ve diğer yetkiler eşlik etti.
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