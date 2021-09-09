Vali Çiftçi, yanan camiyi inceledi

Vali Çiftçi'ye ziyarette Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Jandarma Komutanı Aşkın Şaşmaz, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim Köksal da eşlik etti. (Haber Merkezi)

