Vali Çiftçi, yanan camiyi inceledi
Sel felaketinden dolayı Sinop'un Türkeli ilçesindeki görevini tamamlayarak Çorum'a dönen Vali Mustafa Çiftçi, ayağının tozuyla Sungurlu'nun Gökçam Köyü'ne giderek yanan camiyi ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.
Sungurlu 09.09.2021, 19:19
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Vali Çiftçi'ye ziyarette Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Jandarma Komutanı Aşkın Şaşmaz, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim Köksal da eşlik etti. (Haber Merkezi)
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