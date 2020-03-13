Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95605
ALTIN
309.803
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.8159
EURO
7.0130

Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu’ya bağlı Turgutlu, Terzili ve Güvendik Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu’ya bağlı Turgutlu, Terzili ve Güvendik Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

13 Mart 2020 Cuma 20:12
Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu

Vali Mustafa Çiftçi ilk olarak Turgutlu Köyünü ziyaret ederek eski köy okulunun bulunduğu ağaçlandırma yapılacak alana fidan dikti. Vali Çiftçi daha sonra Terzili Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi. 
Vali Çiftçi son olarak Güvendik Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi. 
Vali Çiftçi’ye Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti. 

(İHA)

İlgili Haberler
Belediye şehitliği çiçeklerle donattı
Belediye şehitliği çiçeklerle donattı
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Sungurlu Belediyesi otobüs duraklarını kendisi yapıyor
Sungurlu Belediyesi otobüs duraklarını kendisi yapıyor
Yeşilay’dan bağımlılık konulu seminer
Yeşilay’dan bağımlılık konulu seminer
Sungurlu’da kamyoncuların yeni başkanı Kocabaş oldu
Sungurlu’da kamyoncuların yeni başkanı Kocabaş oldu
TEMA Vakfı Sungurlu’da faaliyetlerine başladı
TEMA Vakfı Sungurlu’da faaliyetlerine başladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim