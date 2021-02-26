Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerinin takibinde olan 66 ABG 061 plakalı araç Sungurlu Bölge trafik Şube müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan M.A. ve B.A. adlı şahısların yapılan üst aramasında 10 gram içime hazır kubar esrar ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken Yozgat nüfusuna kayıtlı M.A. ve B.A. adlı şahıslar adli işlemler için gözaltına alındı.