“Üretici perişan durumda”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Sungurlu’nun Çavuş Köyü’nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Mahir Çataloğlu ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlar, geçimlerini tarım ve hayvancılık yaparak sürdürmeye çalıştıklarını ancak girdi fiyatlarındaki aşırı zamlar nedeniyle artık ayakta durabilecek dermanlarının kalmadığını anlatarak, ürettikleri ürünlerin de para etmediğini ve sürekli zarar ettiklerini dile getirdiler.

Üreticiler, gübre fiyatlarının son 1 yıl içerisinde 2 kat arttığını, geçen yıl Mart ayında 85 TL’ye aldıkları gübreyi bu sene 160 liradan aldıklarını, pahalılık nedeniyle tarlaya gübre ekemez hale geldiklerini söyledi.

Üreticiler, “bu sene soğanlar elimizde kaldı, depoda çürüyor. Birçok ürünü maliyetine satmak zorunda kalıyoruz. Gübre, mazot, ilaç gibi temel girdi fiyatları büyük oranda zamlandı. Artık çiftçilik yapamaz, üretemez duruma geldik. Hayvancılıkta yem fiyatları aşırı oranda zamlandı. Süt fiyatları ise istenilen seviyede değil. Bizler tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da zarar ediyoruz” dediler.

Vatandaşlar, ayrıca teşvik, hibe ve desteklerin gerçek üretici ile buluşturulması gerektiğini anlattı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise sulama kuyularının elektrikle çalıştığını, elektrik fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çiftinin tarlasını sulayamaz duruma geldiğini, önceden 3 ayda bir gelen faturaların şimdi her ay geldiğini, üreticilerin artan maliyet karşısında büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

Tahtasız, “mazot, gübre, ilaç gibi temel girdi fiyatlarında KDV ve ÖTV kaldırılmalı, girdiler sübvanse edilmelidir. Ayrıca ürünlerin fiyatları ekim sezonundan önce açıklanmalı, çiftçi hangi üründen ne kadar para kazanabileceğini önceden hesaplamalıdır. Çiftçi, ürününün değerini bilerek ekmelidir” diye konuştu.

Tahtasız, 1 litre sütün 1 buçuk kilo sanayi yemi alacak şekilde fiyatların ayarlanması gerektiğinin altını çizdi.

Tahtasız, CHP iktidarında çiftçinin, üreticinin, esnafın, sanayicinin tüm sorunlarını çözeceklerini vurguladı.

Köy Muhtarı Mahir Çataloğlu ve köy halkı ise yakın ilgisi ve duyarlılığı nedeniyle Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.

