Traktör duvara çarptı

Alınan bilgiye göre önceki gün Sungurlu Kemallı Köyü’nde yaşanan olayda 14 yaşındaki E.S. isimli genç evinin önünde bulunan traktörü çalıştırıp evin yakınında bulunan duvara çarparak traktörün üzerinden düşmesi sonucu yaralandı.

Hayati tehlikesi olmayan genç Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)