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Traktör devrildi: 1 yaralı

Çorum’da traktörün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Traktör devrildi: 1 yaralı

Çorum’da traktörün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 01:09
Traktör devrildi: 1 yaralı

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü 17.30 sıralarında Çorum’un Sungurlu İlçesi Arıcı Köyü’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, köyde ikamet eden 36 yaşındaki V.K. isimli şahıs traktörü ile tarlasına ekinlerini almaya giderken traktörü kaydırarak takla atması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucunda ağır yaralanan V.K. Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitimi ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay ilgili ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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