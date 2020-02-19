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Trafonun kabloları çalındı

Sungurlu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayan su kuyularına ait trafonun kabloları kesilerek çalındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ‘Artık yeter’ diyerek isyan etti. 

Trafonun kabloları çalındı

Sungurlu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayan su kuyularına ait trafonun kabloları kesilerek çalındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ‘Artık yeter’ diyerek isyan etti. 

19 Şubat 2020 Çarşamba 15:03
Trafonun kabloları çalındı

Sungurlu Belediyesi’ne ait ilçeye bağlı Yanıcak Köyü mevkinde bulunan, Sungurlu’nun su ihtiyacını karşılayan su kuyularına ait elektrik trafonun kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumu öğrenen Belediye yetkileri durumu Jandarmaya bildirirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Belediyemize ait Yanıcak Köyü mevkinde bulunan İlçemizin su ihtiyacını karşılayan su kuyularımıza ait elektrik trafosunun kabloları kesilerek çalınmıştır. Olayla ilgili Boğazkale Jandarması soruşturma başlattı. Milletimizin her bir ferdinin hakkı olan beytül mala göz diken bu canileri lanetliyorum” dedi.

(İHA)

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