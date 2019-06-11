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TPAO, Sungurlu yakınında petrol aramalarına başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sungurlu yakınlarında Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde açtığı Kızılırmak-1 sondaj kuyusu ile petrol aramaya başladı.

TPAO, Sungurlu yakınında petrol aramalarına başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sungurlu yakınlarında Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde açtığı Kızılırmak-1 sondaj kuyusu ile petrol aramaya başladı.

11 Haziran 2019 Salı 21:20
TPAO, Sungurlu yakınında petrol aramalarına başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü, Sungurlu ilçe sınırlarına yakın Çankırı ili Kızılırmak ilçesi Korçullu Köyü Köyünönü Mevkiinde AR/TPO/K/H32-A numaralı ruhsat sahası içerisinde sondaj yöntemi ile petrol arama faaliyeti başlattı.

33 milyon 225 bin lira bedelli proje kapsamında yaklaşık 14.6 bin metrekarelik alanda Kızılırmak-1 Arama kuyusu açılarak sahadaki petrol rezervi hakkında net verilerin elde edilmesi planlanıyor. Arama çalışmaları sonucunda petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek.

Arama faaliyeti sonrasında üretime geçilmesinin planlanması durumunda ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre başvuru yapılacak. Kuyu derinliği 2.000 m olarak belirlenen arama çalışmalarının toplam 101 günde tamamlanması öngörülüyor.

(Haber Merkezi)

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