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“Toplumsal barışın ve huzurun en güçlü teminatı adalettir”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yeni adli yıl açılışı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

“Toplumsal barışın ve huzurun en güçlü teminatı adalettir”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yeni adli yıl açılışı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

03 Eylül 2019 Salı 22:52
“Toplumsal barışın ve huzurun en güçlü teminatı adalettir”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yeni adli yıl açılışı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Adaletin toplum, devlet ve birey arasında en temel ve en gerçekçi bağ olduğunu belirten Şahiner, “Hak ve özgürlüklerin, toplumsal barışın ve huzurun en güçlü teminatı adalettir” ifadelerini kullandı.

Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti prensiplerinin temel ilke kabul edildiği Türkiye’de her geçen gün bu değerlere daha fazla sahip çıkıldığını kaydeden Şahiner, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu değerleri koruyup ve kollamak, her birimiz için bir vazife olsa da, asıl sorumluluk yargı kurumlarımıza düşmektedir. Yargı organları ve mensuplarının, hukuk devleti prensibinden ödün vermeden, çalışmalarını sürdürmeleri hepimiz için iftihar kaynağıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak adaletin tecellisi için fedakârca çalışan fikirleri ve vicdanları hür, gücünü yasalardan alan Hâkim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat, adliye ve ceza infaz kurumları personelimizin yeni adli yılını kutlar, yeni adli yılın tüm yargı camiası, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.” (Haber Merkezi)

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