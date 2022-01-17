TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sungurlu halkına selam gönderdi
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in de aralarında bulunduğu bazı Belediye Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.
Sungurlu 17.01.2022, 19:39
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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Abdulkadir Şahiner açıklamasında: “Kırşehir Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci, Merzifon Belediye Başkanımız Alp Kargı ve Zile Belediye Başkanımız Şükrü Sargın ile birlikte TOBB Başkanı dostumuz Rifat Hisarcıklıoğlu 'nu ziyaret edip ülkemiz ekonomik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İlçemiz yatırımlarının yakın takipçisi ve destekçisi, 20 yıl birlikte çalıştığımız Rifat Başkanımızın Sungurlulu hemşehrilerimize selam ve muhabbetlerini getirdik. Başkanımıza Misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerine yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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