TKDK verdi, kendi besi çiftliğini kurdu

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programından istifade eden yatırımcıların arasına katılmaktan ve aldığı destekle AB standartlarında TKDK destekli büyükbaş besi çiftliğini ilçesine ve ülke hayvancılığına kazandırmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Veteriner Hekim Hedik, “1988 Sungurlu doğumluyum. 2012 yılında veteriner fakültesini bitirdikten sonra ilçemde özel veteriner kliniği işletmeye başladım. Tarım ve hayvancılık sektörünün içerisinde hizmet veren birisi olarak TKDK desteklerini yakından takip ediyordum. IPARD II 5. Başvuru çağrısında projem desteklenmeye hak kazandı. 1,3 milyon lira yatırım tutarındaki projem için 650 bin lira hibe ödendi. 126 büyükbaş hayvan kapasiteli işletmemde yılda iki dönem halinde büyükbaş hayvan besisi yaparak, 60-70 ton arasında kırmızı et üretiyorum. İşletmem de işler iki çalışanım tarafından yürütülüyor. Modern çiftliğim AB standartlarında olup, hayvanlarımın bakımı ve beslemesi makineler aracılığıyla yapılıyor. Yemler, yem karma ve dağıtma makinesi ile hayvanların önüne kadar gidiyor. Hayvanlarımız su ihtiyacını otomatik suluklardan karşılıyor. Gübreleri çiftliğimin 6 aylık gübresini depolayacak gübre çukuruna akıtılıyor. Böylece çevreye vereceği zararlarının önüne geçiliyor. Karıştırıcı sayesinde homojen hale getirilen ve olgunlaşan gübre, ekiliş yaptığımız arazilerimize verilmek suretiyle hem yetiştirdiğimiz ürünlerin bir kısım gübre ihtiyacını karşılıyor hem de toprağa organik madde oluyor” dedi.

'Klinik çalışmalarını yürütürken üretim de yapıyorum'

Hayalini kurduğum tesise TKDK desteği ile kavuştuğunu söyleyen Çağlar Hedik, "Veteriner hekim olarak klinik faaliyetlerimi yürütürken aynı zamanda üretim yaparak ülke hayvancılığına da katkı sağlıyorum. Eğitimim ve çalışma hayatımda kazandığım tecrübelerimi işletmem de uygulama fırsatı buluyorum. TKDK’nın desteğinden yararlanmış birisi olarak, yatırımcının taşıdığı şartlara göre değişen yüzde 50 ila 70 arasındaki hibe oranlarının, yapım işi ve makine-ekipman alımında sağlanan KDV muafiyetinin büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. Projemin gerçekleşmesi sırasında emeği geçen herkese, verdiği destekle işletmemi kurmama vesile olan devletime ve projemin hayat bulmasında büyük yardımlarını gördüğüm TKDK yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.