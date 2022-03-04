TKDK desteğiyle tesisini AB standartlarına yükseltti

Şirket yetkilisi Özcan Aydoğan, “Sungurlu sanayi sitesinde yıllık 240 ton et işleyerek sucuk imalatı yapan bir firmayız. TKDK’nın Çorum’da faaliyete başladığı günden bu yana, il koordinatörlüğünün yetkilileri ve uzmanları ne zaman ilçemize ziyarette bulunsalar mutlaka tesisimize uğrayıp, bir çayımızı içip, destekler hakkında sürekli bilgi vermişlerdir” dedi.



“ALDIĞIMIZ DESTEKLE ÜRETİM KAYIPLARINI

VE NAKLİYE SORUNLARINI ÇÖZDÜK”

Bugüne kadar hibe alarak daha büyük bütçeli bir yatırım yapmaktan çekindiklerini kaydeden Aydoğan, şunları söyledi:

“Ancak, üretimde ve sucuk naklinde birçok kaybımız oluyordu. Ürettiğimiz sucukları eski minibüsümüzle müşterilerimize ulaştırıyorduk. Büyük tonaj içeren nakliyeler için ya araç kiralıyor ya da 3-4 seferde naklediyorduk. Üretim aşamasındaki fırınlama işlemini gerektiği gibi yapamadığımızdan ve dağıtım aşamasında yaşadığımız aksaklıklardan dolayı teknikte kabul edilebilir kayıpların üzerine yüzde 2-3 oranında fire kayıplarımız oluyordu. Bunların hepsi üretim maliyetlerimizi artırıyordu.

Geride kalan 10 yılda ilçemizde, Çorum’da ve ülke genelinde TKDK desteğiyle kurulan veya modernize edilen tesisleri gördükçe biz de hevesleniyorduk. TKDK’nın IPARD II dönemi 8.Başvuru Çağrı İlanında frigorifik özellikli soğutuculu araçlara destek verme kararı proje hazırlamada bizi de cesaretlendirdi. Destek verilen projemizle; büyük tonaj içeren nakliyelerimiz için ihtiyaç duyduğumuz frigorifik kasalı kamyon, eski minibüsümüzü satıp yerine frigorifik özellikli minibüs ve üretim sonrasındaki firelerin önüne geçmek için sucuklarımızın kurutulmasında kullanacağımız saatte 200 kg ürünü istenen nem değerine düşüren fırın aldık.”

Y”ATIRIMIMIZDAKİ HARCAMALARIMIZ

İÇİN HEM HİBE ALDIK HEM DE

KDV VE ÖTV’DEN MUAF TUTULDUK”

“Projemizdeki harcamalarımız karşılığında 554 bin lira hibe ödendi. KDV ve ÖTV muafiyeti sağlanarak ayrıca destek verildi. Böylece TKDK, tesisimizde yaşadığımız tüm sıkıntılarımıza çare oldu. Verdiği hibe ve KDV-ÖTV muafiyetiyle yatırımımızdaki ekonomik yükümüzü paylaştı. Tesisimiz bu yatırımla AB standartlarına ulaştı. Bu durum ilgili makamlarca sertifikalandırıldı. Önümüzdeki yıllarda işimizi büyütmek, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde daha büyük, daha modern, çatısında güneş enerjisi santrali olan bir tesis kurarak üretim kapasitemizi de artırmaya yönelik planımız var. “

“GEÇ KALMIŞ OLSAK DA BU

FIRSATTAN İSTİFADE ETTİK”

“İşimizi büyütmek ve AB standartlarında bir işletmeye sahip olmak için ayağımıza kadar gelen fırsattan geç de olsa faydalandığımız için mutluyuz. Yeni yatırım düşünen veya işini büyütmek isteyen ya da daha modern makine-ekipmanlarla üretim yapmak isteyen kişilere ve firmalara tavsiyemiz, bizim gibi geç kalmasınlar. Düşündükleri yatırım konularıyla ilgili TKDK yetkilileri ve uzman personeliyle görüşüp bilgi alsınlar. Proje çağrılarını dikkatle takip etsinler. Devletimize TKDK aracılığıyla sağladığı bu destek için çok teşekkür ediyoruz.” (Haber Merkezi)

