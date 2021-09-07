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TIR ve otomobil çarpıştı, facia ucuz atlatıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. 

Sungurlu 07.09.2021, 19:29
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TIR ve otomobil çarpıştı, facia ucuz atlatıldı

Kaza, Taşköprü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Mert Ersoy yönetimindeki 19 AAC 188 plakalı tır ile Yasin Balkanlıoğlu yönetimindeki 06 TBS 96 plakalı otomobil çarpıştı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçlarda maddi hasar oluştu. 

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