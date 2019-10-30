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TIR devrildi, dorsedeki ürünler su kanalına saçıldı: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu dorsedeki şeker pancarları su kanalına saçıldı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. 

TIR devrildi, dorsedeki ürünler su kanalına saçıldı: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu dorsedeki şeker pancarları su kanalına saçıldı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. 

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:50
TIR devrildi, dorsedeki ürünler su kanalına saçıldı: 1 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (60) idaresindeki 42 LS 945 plakalı şeker pancarı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Dorsedeki şeker pancarları ise etrafa saçıldı. 
Kazada yaralanan sürücü H.B., 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
TIR'daki şeker pancarı devrilmenin etkisiyle çevreye saçıldı. 

Son Güncelleme: 30.10.2019 15:52
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