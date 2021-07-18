Termometreler 40 dereceyi gösterdi

Mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece üzerinde seyreden ve sürmesi tahmin edilen sıcak hava Sungurluluları bunaltıyor. Havanın bu kadar sıcak olacağını bilmeden dışarı çıkan vatandaşlar gölgelik alanlara sığınmaya çalıştı. Parklara akın eden vatandaşların kimileri banklarda oturmayı, kimi gölgeliklerde uyumayı tercih etti.

İnsanlar giysileriyle başlarını örterek güneşten korunmaya çalıştı. Sıcak hava nedeniyle su satışları arttı. Cadde üzerindeki termometre saat 15.00 itibariyle 40 dereceyi gösterdi.