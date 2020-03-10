Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101063
ALTIN
328.370
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9519
EURO
6.9505

TEMA Vakfı Sungurlu’da faaliyetlerine başladı

TEMA Vakfı Çorum Sungurlu İlçe Sorumlusu Yasemin Yiğitbaş göreve başladı. 

TEMA Vakfı Sungurlu’da faaliyetlerine başladı

TEMA Vakfı Çorum Sungurlu İlçe Sorumlusu Yasemin Yiğitbaş göreve başladı. 

10 Mart 2020 Salı 19:59
TEMA Vakfı Sungurlu’da faaliyetlerine başladı

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı’nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Yasemin Yiğitbaş, “Bugün ülke genelinde 850 bini aşkın gönüllüsü TEMA Vakfı’nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Sungurlu’da doğal varlıkları ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizde gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi. 

(İHA)

İlgili Haberler
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Sungurlu Belediyesi otobüs duraklarını kendisi yapıyor
Sungurlu Belediyesi otobüs duraklarını kendisi yapıyor
Yeşilay’dan bağımlılık konulu seminer
Yeşilay’dan bağımlılık konulu seminer
Sungurlu’da kamyoncuların yeni başkanı Kocabaş oldu
Sungurlu’da kamyoncuların yeni başkanı Kocabaş oldu
Sungurlu'da uçkunla mücadele çalışmaları start aldı
Sungurlu'da uçkunla mücadele çalışmaları start aldı
Otomobil takla attı: 1 yaralı
Otomobil takla attı: 1 yaralı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim