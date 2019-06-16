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Tarlasında ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Yörüklü köyünde 62 yaşındaki Satı Güncür’ün cansız bedeni tarlada bulundu.

Tarlasında ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Yörüklü köyünde 62 yaşındaki Satı Güncür’ün cansız bedeni tarlada bulundu.

16 Haziran 2019 Pazar 20:10
Tarlasında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Yörüklü köyünde yaşayan Satı Güncür, köyün Gölyeri mevkisinde bulunan tarlasına çalışmaya gitti. Uzun süre tarladan geri dönmeyen yaşlı kadını akrabaları aramaya başladı.

Akrabalarından Sıdıka Güncür, Satı Güncür’ün cansız bedenini Gölyeri mevkisinde bulunan tarlada buldu. Güncür, köyün muhtarı Ahmet Güleryüz’ü arayarak olayı anlattı. Muhtarda jandarma ve sağlık ekiplerine haber vererek olay yerine gitti. Sağlık ekipleri, Satı Güncür’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 çocuk annesi kadının cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Eyüp Güncür ve eşi Satı Güncür’ün Ankara’da yaşadıkları ve yazın köylerine gelerek tarlalarını ekip biçtikleri bildirildi.

(Haber Merkezi)

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