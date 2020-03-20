Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85796
ALTIN
315.645
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6369
EURO
6.9986

Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar

Sungurlu Belediyesi Corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezini yıkıyor. 

Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar

Sungurlu Belediyesi Corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezini yıkıyor. 

20 Mart 2020 Cuma 19:09
Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar

Sabah saatlerinde Sungurlu Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yaptı. 
Sungurlu’da Korona virüsü önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yıkanıyor. 
Türkiye'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Sungurlu’da ise cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. 
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Yaklaşık 3 ay önce Çin’in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ile ilgili Türkiye buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi. Camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Bizde 3 gündür vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlar da dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Sungurlu Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar“ dedi. 

İlgili Haberler
İdlib için başlatılan yardım kampanyası sona erdi
İdlib için başlatılan yardım kampanyası sona erdi
Sungurlu Belediyesi’ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı
Sungurlu Belediyesi’ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı
"Evde kalın" çağrısı yaptı, 65 yaş ve üstüne toplu ulaşımı durdurdu
"Evde kalın" çağrısı yaptı, 65 yaş ve üstüne toplu ulaşımı durdurdu
Sungurlu’da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması
Sungurlu’da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması
Belediye yaşlılara alışveriş hizmeti sunacak
Belediye yaşlılara alışveriş hizmeti sunacak
Sungurlu’da ev yangını korkuttu
Sungurlu’da ev yangını korkuttu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim