Talim ve Tashih-i Huruf Kursu’nun sonuna gelindi
Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından cami hizmetlerini yürüten personelin talim, tecvit, tashih-i huruf ve meharic-i hurufla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim' i usulüne uygun bir şekilde okumalarını sağlamak amacıyla 3 ay süreli düzenlenen Talim ve Tashih-i Huruf Kursu’nun sonuna gelindi.
Sungurlu 07.02.2022, 19:41
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Kursun bitecek olması sebebi ile İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ile İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hidayet Türkel Talim ve Tashih-i Huruf Kursu’nu ziyaret etti.
Ziyarette İlçe Müftüsü Köksal kursiyerlere hitaben, aldıkları eğitimi ileriki hayatlarında devam ettirmelerini ve ifa etmiş oldukları görevlerinde aldıkları eğitimin kendilerine katkı sağlayacağını belirtti. Köksal ayrıca bu eğitimi sosyal hayatlarında sahaya yansıtmalarının önemine vurgu yaparak kursiyerleri tebrik etti.
Ziyaret esnasında kursiyerlere ikramda bulunuldu.
(Uğur GÖRKEM)
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