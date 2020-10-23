Takla atan otomobil'den yara almadan kurtuldu

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 AAK 374 plakalı Fiat marka otomobil Narlık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazayı sürücü şans eseri burnu dahi kanamadan kazayı atlatırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.