Tahtasız: “Köylerimizin sorunlarının takipçisiyiz"

CHP İl Başkanı Tahtasız, geçtiğimiz aylarda Karakaya Köyü’nü ziyaret ederek köyün sorunlarını yerinde incelemiş ve akabinde sorunları ilgini kurumlara iletmişti.

Çamur deryası içerisinde olan Karakaya Köyü’nde ayrıca kanalizasyon atıkları dereye aktığından dolayı büyük bir çevre kirliliği oluşmuştu.

DSİ yetkililerinin köyde inceleme yaptığı, sorunun çözümü noktasında çalışma başlattığı öğrenildi.

Tahtasız, sorunların takipçisi olacağını söyledi.

Köy Muhtarı Demirel ve beraberindekiler ise yakın ilgisi ve sorunlara karşı duyarlılığı nedeniyle CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a teşekkür etti.(Haber Merkezi)

