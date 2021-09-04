Sürüye kurt saldırdı, 30 küçükbaş öldü

Sungurlu'yu bağlı Sarıkaya köyünde Burhan Tıknazoğlu, koyun ve keçilerden oluşan 100 küçükbaş hayvan sürüsünü otlamaları için Tuzla mevkisine götürdü. Geceyi burada geçiren Tıknazoğl'’nun sürüsüne kurtlar saldırdı, 30 küçükbaş hayvan öldü. Uzun süredir İstanbul'da çalıştığını bir yıl önce köyüne dönerek aldığı besiciliğe başladığını belirten Burhan Tıknazoğlu "Borçlanarak aldığım hayvanlar kurt tarafından telef edildi, büyük zarara uğradım" dedi.(Yusuf ÇINAR)