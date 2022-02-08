Sürücü belgesi sınavları ilçe’de yapılacak
Çorum il merkezi’nde yapılmakta olan sürücü belgesi sınavları, Sungurlu e-sınav merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçe’de de yapılmaya başlandı.
Sungurlu 08.02.2022, 16:04
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İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, "Elektronik Sınav Merkezi’nin Sungurlu İlçemizde açılması ile birlikte ilk sınav bugün yapıldı. E-sınav ile yapılan tüm sınavlar bundan sonra ilçemizde yapılacak. Sungurlu’ya hayırlı olsun” dedi.
Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri, bugün 18.00 ve 19.15 saatleri arasında iki oturum şeklinde sıvana girecekler.
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