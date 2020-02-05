“Sungurlu’yu hoşgörü şehri yaptık”

Göreve gelmemizin birinci amacı insanlarımızı kaynaştırmaktı diyen Başkan Şahiner, “Particiliği, sen ben olayını ortadan kaldırıp saygı, sevgi içerisinde bir Sungurlu hayal ettik. 5 senelik Belediye Başkanlığımızda herkesin Belediye Başkanı olmak için gayret ettik. Ben A Partinin de Belediye Başkanıyım, B Partinin de Belediye Başkanıyım. Sen şu mezheptensin, sen şu partilisin olayını Sungurlu’da kırdım. Bu konuda ekibim büyük destek verdi. Sungurlu’yu hoşgörü şehri, sevgi ve saygı şehri yapmayı çok şükür başardığımıza inanıyorum” diye konuştu.

'2038 yılına kadar sırtımızda kambur var'

Zor bir Belediye devir aldıklarını söyleyen Başkan Şahiner, “86 Trilyon bir borç ile 33 bin nüfuslu bir belediyeyi devraldık. İl Belediyelerinin bile bu kadar borcu yok. Sungurlu Belediyesi’nin de İller Bankası’ndan başka bir gelir kaynağı yok. Yanlış yönetimden dolayı bakın Kızılırmak’tan Sungurlu’ya bağlanan su, İller Bankası Sungurlu ortaklığıyla yapıyor. Sungurlu’ya bu zamana kadar bir damla su akmamış ve Sungurlu Belediyesini 44 trilyon borçlandırmış. Bunun geçici ve kesin kabulünün neden yapıyorsunuz. Bu 44 trilyon para Sungurlu Belediyesi’nin 2038 yılına kadar sırtında bir kambur. Bununla ilgili Samsun Milletvekilimiz ile birlikte İller Bankası’na gittik. Kırıkkale’de demiryolu ve hızlı tren hattından dolayı borular kaldırılmış, bu sistem yanlış dedik, Sungurlu’nun sırtındaki bu yükü kaldıralım istedik. Ben bu konuda Çorum Milletvekillerinden de yardım istiyorum. Çünkü bu konu iktidarın iki dudağının arasında” şeklinde konuştu.

Biz bu borca rağmen yılmadık ve projeler ürettik, gece gündüz çalıştık diyen Başkan Şahiner, “Sungurlu’yu 5 senede insanlarımızın da desteğiyle yaşanabilir bir Sungurlu haline getirdik. Daha projelerimiz var. Allah canımızı sağ ederse geri kalan hizmet süremizde o projelerimizi de hayata geçireceğiz” dedi.

'Osmancık ve Alaca'ya var Sungurlu'ya gelince yok'

Geçenlerde DSİ’ye haklı sitemini dile getirdiğini söyleyen Başkan Şahiner, “Bakın 6 sene önce Budaközü ve Diğ Çayı ıslah projesi ve Kırankışla Barajı bitmiş bir proje. Bakıyorsunuz Osmancık’ta ki, Alaca’da ki projelerin hepsi çıkıyor ama Sungurlu’ya sıra geldiği zaman projesi bitmiş ihaleye çıkarılmıyor. Biz bunda kasıt olduğunu düşünüyoruz. Kendi imkanlarımızla her sene dereyi temizliyoruz ancak bir sel taşkına olduğunda can kayıpları olur. DSİ’ye ne kadar müracaat ettiysek hiçbir netice alamadık. 5. Bölge Müdürü bırakın 2020‘yi 2021’de de Sungurlu’nun olmadığını söylüyor şeklinde konuştu.

'Yüzme havuzu yapacaklardı'

Mevcut hükümetin 17 senelik iktidar süresini doldurduğunu hatırlatan Başkan Şahiner, “Allah bu iktidarı bize de nasip edecek ve çok güzel işler yapacağız. Bakın 31 Mart seçimlerinden önce Spor Bakanımız Sungurlu’ya geldi. Yanında AK Parti’den aday arkadaşımız da vardı. Orada vaat veriyor, Sungurlu’ya yüzme havuzları yağacağız. Hatta hatırlanırsa aday arkadaşımızda yüzmenin ne olduğunu uygulamalı olarak gösteriyordu. Vatandaşlarımız sevinmişti bu vaadi duyunca. Seçim biteli hemen hemen 1 yıl olacak, vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi. İnsanlarımız artık körü körüne oyunu kullanmamaları, dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Geleceğimizi iyi görmüyoruz diyen Başkan Şahiner, “Bakın 2 gün önce 8 şehit verdik. Benim Mehmetçiğim orada, onların halkı İstanbul’da nargile çekiyor. Çorum’da Ulu Cami’nin altında çayını kahvesini içiyor, senden benden rahat. Türkiye’de benim insanım aç, onlar bütün imkanları kullanıyor. Bizim tavrımız, bizim tepkimiz buna. Bu ülke bizim. Yanlış yönetime artık tepkimizi koymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.