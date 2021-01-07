Sungurlu’ya yeni ticaret alanına onay

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olan ve ilçeye istihdam sağlayarak dışarıya göç vermesini büyük ölçüde önleyecek olan Cevheri Mahallesi’nde yer alan toplam 4 bin 256 hektar tarım alanının ticaret, turizm konaklama gibi kullanıma açılması konusu 7 İYİ Partili ve 1 AK Partili üyenin evet oyu ile karara bağlandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, oy çokluğu ile karara bağlanan madde ile her fırsatta ‘Sungurlu’nun kanayan yarası’ ifadeleri ile gündeme taşıdığı ilçenin işsizlik nedeni ile dışarıya göç vermesinin önüne geçecek büyük bir adım atmış oldu. Sungurlu Belediyesi’nin tüm kaynaklarını ilçenin gelişimi ve halkın refahı için seferber ettiğini belirten Başkan Şahiner, karara bağlanan madde ile beraber ticari kapsama alınan arazi üzerine inşa edilecek olan yeni işletmeler ve tesisler sayesinde işsizlik nedeniyle her yıl 1500 ile 2000 kişinin göç verdiği ilçeden dışarıya göçün büyük ölçüde durdurulmasını hedeflendiğini açıkladı.

Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan güzergah üzerinde bir İpek Yolu vazifesi gören Sungurlu’da yol boyunca mevcut Ocaklı, Mavi Ocak ve Ulusoy gibi ticari katkısı büyük yeni işletmelerin kurulması hem işsizliğin önüne geçecek hem de Sungurlulu vatandaşlara istihdam sağlayacak.

(Haber Merkezi)